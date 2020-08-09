Mein Haus im Paradies
Folge vom 09.08.2020: Auf nach Kanada
21 Min.Folge vom 09.08.2020
Greg ist Unternehmer aus Texas und lebte über 20 Jahre lang in Dallas. Nun wünscht er sich einen Rückzugsort in der Natur - in British Columbia in Kanada. Seine beste Freundin Ruth hilft bei der Suche nach einem abgelegenen Haus, in dem er seinen großen Freundeskreis empfangen kann. Die beiden erleben bei ihren Besichtigungen so manches Abenteuer.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.