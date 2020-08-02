Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Haus im Paradies

Strand oder Dschungel

HGTVFolge vom 02.08.2020
Strand oder Dschungel

Strand oder DschungelJetzt kostenlos streamen

Mein Haus im Paradies

Folge vom 02.08.2020: Strand oder Dschungel

22 Min.Folge vom 02.08.2020

Militär und Marketing: Das viel beschäftigte Paar Jason und Kelly möchte entschleunigen - und ein autarkes Leben in Belize führen. Die beiden sind Abenteurer und wollen ihre Ruhe haben, darum suchen sie ein abgelegenes Haus mit Ausblick. Bleibt nur noch abzuwarten, wofür sie sich entscheiden: Strand oder Dschungel?

Alle verfügbaren Folgen