Mein Haus im Paradies
Folge vom 02.08.2020: Strand oder Dschungel
22 Min.Folge vom 02.08.2020
Militär und Marketing: Das viel beschäftigte Paar Jason und Kelly möchte entschleunigen - und ein autarkes Leben in Belize führen. Die beiden sind Abenteurer und wollen ihre Ruhe haben, darum suchen sie ein abgelegenes Haus mit Ausblick. Bleibt nur noch abzuwarten, wofür sie sich entscheiden: Strand oder Dschungel?
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Genre:Haus und Garten
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.