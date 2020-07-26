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Mein Haus im Paradies

Traumhaus in Mexiko

HGTVFolge vom 26.07.2020
Traumhaus in Mexiko

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Mein Haus im Paradies

Folge vom 26.07.2020: Traumhaus in Mexiko

22 Min.Folge vom 26.07.2020

An den unberührten Stränden der mexikanischen Halbinsel Baja California haben Ryan und Allison aus Los Angeles ihre Flitterwochen verbracht. Nun möchten sie hier ihr Traumhaus kaufen. Allison hätte gerne einen Pool, Ryan das Meer vor der Haustüre. Ob mit dem Geländewagen oder zu Pferd - die beiden nehmen jede Art der Anreise auf sich, um ihren perfekten Zufluchtsort am Strand zu finden.

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