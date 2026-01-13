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Mein Kleinstadt-Traumhaus

Naturparadies für die Kinder

HGTVFolge vom 13.01.2026
Naturparadies für die Kinder

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Mein Kleinstadt-Traumhaus

Folge vom 13.01.2026: Naturparadies für die Kinder

44 Min.Folge vom 13.01.2026

Eine Familie zieht von einem Vorort ins ländliche Umland und wünscht sich ein Zuhause, das ihren Kindern viel Platz bietet. Ben und Erin entwerfen ein Haus mit großzügigem Außenbereich und einem Baumhaus, das den Start in den neuen Lebensabschnitt besonders macht.

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