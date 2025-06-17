Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Kleinstadt-Traumhaus

Ein Treffpunkt für die ganze Familie

HGTVFolge vom 17.06.2025
Ein Treffpunkt für die ganze Familie

Mein Kleinstadt-Traumhaus

Folge vom 17.06.2025: Ein Treffpunkt für die ganze Familie

44 Min.Folge vom 17.06.2025

Ein Herzensprojekt, das durch einen Trauerfall zum Stillstand kam, soll endlich fertig werden: Ben und Erin helfen den Geschwistern, nach dem Tod ihres Vaters die zweite Renovierungshälfte ihres viktorianischen Hauses abzuschließen – und machen daraus einen liebevollen Treffpunkt für die ganze Familie.

