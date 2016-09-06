Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 06.09.2016: Chay
44 Min.Folge vom 06.09.2016Ab 12
Chay Guillroy hat den Großteil seines Lebens damit verbracht, seine schlimme Kindheit durch Essen zu kompensieren. Doch die Fettleibigkeit des 23-Jährigen ist inzwischen so extrem, dass er seinen 30sten Geburtstag wohl nicht mehr erleben wird. Chay hat ständig Schmerzen, ist fast völlig ans Haus gefesselt, und tägliche Routineaufgaben wie Duschen oder Kochen fallen ihm immer schwerer. Der junge Mann kümmert sich schon länger um seine Großeltern - so gut er eben kann. Doch sein Gewicht hat seine Gesundheit so beeinträchtigt, dass er befürchtet, vor ihnen zu sterben. Wenn Chay es nicht schafft, seine Esssucht in den Griff zu bekommen, wird es bald zu spät sein.
