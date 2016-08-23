Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 23.08.2016: Laura
44 Min.Folge vom 23.08.2016Ab 12
Als Kind wurde Laura von einem älteren Cousin sexuell belästigt. Der Missbrauch zog sich über Jahre hin, und da sich das Mädchen niemandem anvertraute, kompensierte sie ihre Angst mit Essen. Heute wiegt die 41-Jährige 270 Kilo und ist ganz von ihrer Familie abhängig. Laura verbringt die meiste Zeit im Rollstuhl und braucht künstliche Sauerstoffzufuhr, um zu atmen. Da sich ihr Gesundheitszustand rapide verschlechtert, reist Laura zu Dr. Nowzaradan nach Houston und setzt ihre letzte Hoffnung in eine hochriskante OP zur Gewichtsreduktion. Ihr Mann und ihre Nichten unterstützen sie dabei. Doch die Wurzel allen Übels, ihr Kindheitstrauma, muss Laura selbst verarbeiten.
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
