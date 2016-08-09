Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 09.08.2016: Angel
45 Min.Folge vom 09.08.2016Ab 12
Im Alter von 14 Jahren wird Angel schwanger und gibt ihr Baby zur Adoption frei. Doch der Verlust quält sie so sehr, dass sie Unmengen an Essen in sich hineinstopft. Mit Anfang 20 wiegt Angel bereits 135 Kilo, und die Teufelsspirale geht weiter. Scham und Kontrollverlust führen dazu, dass die junge Frau immer dicker wird. Trotzdem lernt sie ihren Mann Donnie kennen, wird schwanger und bekommt einen Sohn. Heute, mit 42 Jahren, bringt Angel rund 270 Kilo auf die Waage, ist ans Haus gefesselt und von der Hilfe ihres Mannes abhängig. Nur eine Magen-Bypass-OP und eine Ernährungsumstellung können Angel helfen, ihr Leben endlich in den Griff zu bekommen.
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.