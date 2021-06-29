Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 29.06.2021: Kenae
89 Min.Folge vom 29.06.2021Ab 12
Kenae Dolphus aus Texas wiegt 279 Kilo. Ihr Leben ist unerträglich, weil sie so dick und ohne Unterstützung ihrer Familie völlig hilflos ist. Ehemann, Schwiegermutter, Schwägerin, sowie deren drei Kids müssen die 41-Jährige rundum versorgen, waschen und zur Toilette bringen, denn Kenae kann nur maximal 45 Sekunden alleine stehen. Nach der Körperpflege will sie nur noch auf der Couch sitzen und essen, denn dann verschwinden alle Schmerzen und Sorgen wie von selbst. Doch Kenae kann den Heißhunger einfach nicht stoppen und weiß, dass sie sich mit ihrer Fettsucht wohl bald selbst umbringt.
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
12
