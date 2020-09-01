Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 01.09.2020: Carlton und Shantel
88 Min.Folge vom 01.09.2020Ab 12
Die 31-jährige Shantel Oglesby und ihr Bruder Carlton aus Columbus, Ohio, mussten wieder ins Haus ihrer Mutter ziehen, weil sie sich selbst nicht mehr versorgen konnten. Das Gewicht der Geschwister geriet dermaßen außer Kontrolle, dass sie ohne fremde Hilfe fast nichts mehr bewältigen können. Ihr jüngste Bruder kümmert sich nun um alles, denn mit 290 und 357 Kilo kommen Shantel und Carlton kaum noch aus dem Bett. Die letzte Chance der beiden ist Dr. Now in Houston, und sie nehmen den beschwerlichen Weg nach Texas auf sich, ohne überhaupt zu wissen, ob der Experte sie in sein Klink-Programm aufnehmen kann.
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
