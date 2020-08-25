Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 25.08.2020: Joyce
88 Min.Folge vom 25.08.2020Ab 12
Joyce Del Viscovo aus Gardner, Kansas, hat ihr Haus seit drei Jahren nicht verlassen. Jeden Morgen ist die 44-Jährige überrascht, dass sie die Nacht überlebt hat, und auch tief erschüttert, dass sie es so weit hat kommen lassen: Joyce bringt inzwischen 344 Kilo auf die Waage, kommt nicht mehr alleine aus dem Bett und benötigt wegen ihrer Atemprobleme zusätzlichen Sauerstoff. Doch Essen ist ihr einziger Lebensinhalt. Eine Freundin versorgt Joyce rund um die Uhr, doch ihr Zustand verschlechtert sich kontinuierlich. Nun hat Dr. Now einen Sondertransport für die fettleibige Frau nach Houston organisiert.
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
