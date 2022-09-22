Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 22.09.2022: Bianca
88 Min.Folge vom 22.09.2022Ab 12
Für Bianca aus Tennessee ist jeder Tag ein Kampf. Allein das Anziehen wird zur riesigen Anstrengung, ihre Körperhygiene kann die 36-Jährige kaum bewältigen. Bianca, die inzwischen 274 Kilo wiegt, schämt sich sehr, dass es so weit gekommen ist, zumal sie sich kaum um ihre beiden kleinen Kinder kümmern kann. Der Haushalt und auch sonst alles bleibt an ihrem Lebensgefährten Romonte hängen, der von der Situation genervt ist. Romonte fordert, dass sie endlich abnimmt, um wieder am Leben teilnehmen zu können. Doch Essen ist für Bianca seit Kindheit ihr größtes Glück und hilft auch gegen Schuldgefühle.
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.