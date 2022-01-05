Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 05.01.2022: Shannon
88 Min.Folge vom 05.01.2022Ab 12
Essen hat Shannon Lowery in eine ausweglose Situation gebracht. Sie stopft sich mit Kalorien voll, wenn sie Schmerzen hat, sich schlecht fühlt oder einsam ist, und hat sämtliche Kontrolle über Nahrungsmittel verloren. Inzwischen bringt die 39-Jährige aus Tucson, Arizona, 335 Kilo auf die Waage und kann nichts mehr alleine tun. Shannons Welt besteht nur noch aus ihrem Bett, aus dem sie kaum noch hochkommt. Ehemann Simon pflegt sie hingebungsvoll von früh bis spät, weiß aber auch, dass Shannons Uhr tickt: Wenn die extrem fettleibige Frau nicht schleunigst abnimmt, wird sie nicht mehr lange leben.
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-10: Warner Bros. Discovery, Inc.