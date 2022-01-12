Mein Leben mit 300 kg
Folge vom 12.01.2022: Irene
89 Min.Folge vom 12.01.2022Ab 12
Irene Walker bringt 274 Kilo auf die Waage. Die 39-Jährige aus Houston, Texas, lebt bei ihrem ältesten Sohn, ihrer Nichte und ihrer Schwiegertochter, weil sie alleine nicht mehr klarkommt, und verbringt den ganzen Tag mit Essen. Irene hätte gerne auch ihre anderen vier Kinder um sich, doch sie wurden ihr weggenommen, als die damals 34-Jährige drogen- und alkoholabhängig war. Inzwischen ist sie clean, doch wenn Irene ihre Kids wiederhaben will, muss sie ihre Esssucht besiegen und etliche Kilo ihres extremen Übergewichts verlieren. Wird Spezialist Dr. Now ihr dabei helfen können?
