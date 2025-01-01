Zum Inhalt springenBarrierefrei
"Landhaus Engelberg", Beuren

44 Min.Ab 6

Von der Stuttgarter City geht es heute ein Stück aufs Land in den Kur- und Erholungsort Beuren. Hier begrüßt Geschäftsinhaberin Luise Rohner. Koch Emre ist dort nicht bloß der Küchenchef, sondern auch Luises Lebensgefährte. Gemeinsam fahren sie ein interessantes Konzept: kreative schwäbische Küche mit einem orientalischen Einschlag. Kann diese interessante Kombination Profikoch Mike Süsser und die Kontrahenten überzeugen?

