Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kabel Eins
45 Min.Ab 6

Weihnachten mal anders bei Gastgeber Cüneyt Aribas an der österreichischen Grenze in Füssen - unweit von Schloss Neuschwanstein. Mike Süsser erlebt in dem Innenstadtlokal das orientalische Pendant zur traditionellen Küche des Landes. Doch reicht die große Bandbreite an Gewürzen und exotischen Geschmäckern, um den goldenen Teller in den Orient zu holen?

