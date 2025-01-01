Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Bruderherz", Nürnberg
44 Min.Ab 6
Diese Woche geht es für Mike Süsser in die zweitgrößte Stadt des Freistaates Bayern: Nürnberg! Den Anfang macht Betriebsleiter Jan Dullo (53) mit seinem Lokal "Bruderherz". Den Wochensieg sollen ihm hier selbstgebrautes Bier, eine moderne und gemütliche Atmosphäre und natürlich fränkische Küche mit modernem Touch einbringen.
