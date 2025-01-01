Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Antonello's", Emmendingen
44 Min.Ab 6
Zum großen Wochenfinale begrüßt Antonello Medoro (45) die Konkurrenz in seinem gleichnamigen Restaurant "Antonello's" in Emmendingen. Hier steht der Chef noch selbst hinter dem Herd. Und heute will auch Antonello mit seiner Pinseria und seiner authentischen italienischen Küche überzeugen. Ob das gelingt und er sich den goldenen Teller schnappen kann?
