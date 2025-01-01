Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kabel Eins
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

44 Min.

Direkt in der Freiburger Innenstadt betreibt der Quereinsteiger Abuzer Yurdakul (40), oder auch einfach "Abu" genannt, sein Restaurant "die erste Liebe". Von außen noch unscheinbar, doch beim Betreten ein echter Hingucker. Pastelltöne und floristische Motive stechen einem hier sofort ins Auge. Angeboten wird hier traditionell die regionale badische Küche. Ob er mit seinem Konzept den Profikoch Mike Süsser vom Hocker hauen kann?

