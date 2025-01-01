Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Alpenblick", Wertach
44 Min.Ab 6
Den Auftakt in der Weihnachtswoche macht auf 1.100 Metern Höhe Volker Blaesner in Wertach im beschaulichen Allgäu! Hier wird nicht nur mit deftiger Allgäuer Küche gepunktet, sondern auch mit einem malerischen Ausblick auf die Alpen. Das ist Weihnachten! Kann das auch Profikoch Mike Süsser und die anderen Gastronomen überzeugen?
