Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kabel Eins
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

44 Min.Ab 6

Auftakt am Bodensee. Profikoch Mike Süsser startet die Woche im "WIRTHSHAUS Gitzenweiler Hof" in Lindau. Hier trifft Mike Süsser auf die charmante Inhaberin Heidrun Müller. Als Chefin will sie ihre Konkurrenten mit bayerischer Gastfreundlichkeit und köstlichen Speisen auf ganzer Linie überzeugen.

