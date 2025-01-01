Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kabel Eins
44 Min.Ab 6

Das gastronomische Bergfest wird heute am Fuße der Weinberge Wiens im edlem "Erbsenbach" gefeiert. Mike Süsser und seine Gastro-Kollegen erwartet bei Gerlinde Schaller Wiener Küche, mediterran angehaucht in hochwertigem Ambiente. Kann das Team vom Erbsenbach die Kollegen mit kreativen Speisen und hochwertigen Weinen überzeugen?

