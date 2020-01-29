Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Ente gut, alles gut im "Glory Duck"

Kabel Eins
Folge vom 29.01.2020
Ente gut, alles gut im "Glory Duck"

Ente gut, alles gut im "Glory Duck"Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 29.01.2020: Ente gut, alles gut im "Glory Duck"

44 Min.
Ab 6

Das gastronomische Bergfest wird heute im Herzen von Friedrichshain bei Thao Tran Thi Thu im "Glory Duck" gefeiert. Mike Süsser und seine Gastro-Kollegen erwartet vietnamesische Fusion-Küche. Kann das moderne Lokal die Kollegen mit exotischen Speisen und der glorreichen Ente vollends überzeugen?

