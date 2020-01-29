Ente gut, alles gut im "Glory Duck"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 29.01.2020: Ente gut, alles gut im "Glory Duck"
44 Min.Folge vom 29.01.2020Ab 6
Das gastronomische Bergfest wird heute im Herzen von Friedrichshain bei Thao Tran Thi Thu im "Glory Duck" gefeiert. Mike Süsser und seine Gastro-Kollegen erwartet vietnamesische Fusion-Küche. Kann das moderne Lokal die Kollegen mit exotischen Speisen und der glorreichen Ente vollends überzeugen?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
