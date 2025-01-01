Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"EssBahnhof", Lennestadt-Grevenbrück

Kabel Eins
"EssBahnhof", Lennestadt-Grevenbrück

"EssBahnhof", Lennestadt-GrevenbrückJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"EssBahnhof", Lennestadt-Grevenbrück

44 Min.Ab 6

Nächster Halt: Lennestadt Grevenbrück! Direkt am Bahnhof gelegen, empfängt der gelernte Metzger und Koch Michael Knoche (57) den Profi Mike Süsser in seinem "Restaurant EssBahnhof". Er ist Gastronom aus Leidenschaft und mit über 30 Jahren Gastro-Erfahrung bringt er ganz schön viel Expertise mit an den Tisch. Reicht das für den Wochensieg aus?

Alle verfügbaren Folgen