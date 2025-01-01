Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Landidyll Hotel Haus Hochstein", Eslohe

Kabel Eins
Endspurt am vierten Tag im Sauerland. Heute wird Mike von Gastgeber und Koch Thomas Hochstein (46) begrüßt. Geführt in der fünften Generation steht hier der Gastgeber selbst noch hinter dem Herd. Seinen Mitstreitern bietet er eine gehobene, regionale und frische Landhausküche. Reicht seine Performance für den Spitzenplatz auf dem Podium?

