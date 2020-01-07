Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 07.01.2020
44 Min.Folge vom 07.01.2020Ab 6

Weiter geht es in Kerpen im Restaurant "La Piazza". Dort begrüßt der charismatische Inhaber und Küchenmeister René Reichs seine Konkurrenten und Profi-Koch Mike Süsser direkt an einer Kartbahn. Das "La Piazza" möchte mit kreativer italienischer Küche mit mediterranen Einflüssen begeistern. Reicht die Performance für den Spitzenplatz auf dem Podium?

