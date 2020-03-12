Pfälzer Küche mit Aussicht: Der "Landgasthof Pfalzblick"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 12.03.2020: Pfälzer Küche mit Aussicht: Der "Landgasthof Pfalzblick"
Folge vom 12.03.2020
Hoch oben auf dem Berg findet heute der vorletzte Tag unserer Pfalz-Woche statt! Der "Landgasthof Pfalzblick" bietet nicht nur eine überragende Aussicht, sondern auch eine bunte Mischung bester Speisen. Der leidenschaftliche Inhaber und Koch Erich steht voll hinter seinem Konzept und will alles für die Höchstpunktzahl geben.
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
6
