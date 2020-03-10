Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Hijiki, Nigiri und Maki - Das "Crazy Sushi" lädt nach Japan ein

Kabel EinsFolge vom 10.03.2020
Hijiki, Nigiri und Maki - Das "Crazy Sushi" lädt nach Japan ein

Hijiki, Nigiri und Maki - Das "Crazy Sushi" lädt nach Japan einJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 10.03.2020: Hijiki, Nigiri und Maki - Das "Crazy Sushi" lädt nach Japan ein

44 Min.Folge vom 10.03.2020Ab 6

Weiter geht es in Aachen mit dem japanischen Restaurant "Crazy Sushi". Dort begrüßt Inhaberin Kirsten sowohl ihre Mitstreiter als auch Profi-Koch Mike Süsser. Das "Crazy Sushi" möchte mit fusionierter und authentischer japanischer Küche begeistern. Winkt der goldene Teller?

Alle verfügbaren Folgen