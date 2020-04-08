Nur Lob im "Clinton's Restaurant"? Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 08.04.2020: Nur Lob im "Clinton's Restaurant"?
44 Min.Folge vom 08.04.2020Ab 6
Das "Clinton's Restaurant" in Hoppegarten steht für kreative und hochwertige Kulinarik. Gastgeber sind Küchenchef Stefan, der acht Jahre Erfahrung in der Sternegastronomie vorweisen kann, und Mareike Grimm, die im Service tätig ist. Eines ist sicher - an Motivation und Herzblut mangelt es den beiden nicht. Wird es reichen? Unter den fachkundigen Augen von Profikoch Mike Süsser und den Kontrahenten muss jeder Gang sitzen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins