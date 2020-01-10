Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Das "Father & Son" beendet die Woche im amerikanischen Stil

Kabel EinsFolge vom 10.01.2020
Das "Father & Son" beendet die Woche im amerikanischen Stil

Das "Father & Son" beendet die Woche im amerikanischen StilJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 10.01.2020: Das "Father & Son" beendet die Woche im amerikanischen Stil

44 Min.Folge vom 10.01.2020Ab 6

Das Finale findet heute in Wegberg statt. Hier möchte der charismatische Gastgeber Klaus Nießen mit seinen BBQ-Spezialitäten ordentlich punkten. Fleischliebhaber kommen voll auf ihre Kosten. Klaus legt besonderen Fokus auf Burger und saftige Fleischspezialitäten aus einem imposanten Smoker. Kann er am Finaltag den Sieg nach Wegberg holen?

Alle verfügbaren Folgen