Mitten im Industriegebiet überrascht das Lokal "Ofenhaus"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 21.04.2020: Mitten im Industriegebiet überrascht das Lokal "Ofenhaus"
44 Min.Folge vom 21.04.2020Ab 6
Ein eindrucksvolles Industrie-Ambiente bietet das "Ofenhaus" in Augsburgs neuestem Kunst- und Kulturquartier. Seit der Eröffnung im August 2018 verwöhnt das "Ofenhaus" seine Gäste mit einer modernen, internationalen Küche, in der vor allem regionale Produkte zum Einsatz kommen. Der charismatische Tobias (45) und sein Team geben alles für den Wochensieg.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins