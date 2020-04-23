Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 23.04.2020: Fleischlos im Lokal "NUDE"
45 Min.Folge vom 23.04.2020Ab 6
Mitten im Zentrum von Augsburg liegt das erste rein vegane Restaurant der Stadt: das "NUDE". Daniel (30) fährt hier ein innovatives "gesundes" Konzept mit Selbstbedienung und ganz eigener Philosophie - für unsere Fleischesser-Runde eine völlig neue Erfahrung. Und für Daniel eine besondere Challenge. Schafft er es, seine Kontrahenten von seinem Konzept zu überzeugen?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
