Mitten im Zentrum von Augsburg liegt das erste rein vegane Restaurant der Stadt: das "NUDE". Daniel (30) fährt hier ein innovatives "gesundes" Konzept mit Selbstbedienung und ganz eigener Philosophie - für unsere Fleischesser-Runde eine völlig neue Erfahrung. Und für Daniel eine besondere Challenge. Schafft er es, seine Kontrahenten von seinem Konzept zu überzeugen?

