Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Majestätische Speisen im "Domkönig"

Kabel Eins Folge vom 30.04.2020
Majestätische Speisen im "Domkönig"

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 30.04.2020: Majestätische Speisen im "Domkönig"

44 Min.Folge vom 30.04.2020Ab 6

Das zweite Duo geht am Finaltag der Woche an den Start. Die Lage im Schatten des Magdeburger Doms ist imposant. Kann die Kreuzung aus modern-rustikalem Ambiente und deutsch-mediterraner Küche die Messlatte zum großen Finale nochmals höher legen? An Motivation mangelt es Küchenchef Ingo (38) und Geschäftsleiter Uli (46) jedenfalls nicht.

