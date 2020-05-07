Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Viel Krawall in der "Elblounge"

Kabel EinsFolge vom 07.05.2020
Viel Krawall in der "Elblounge"

Viel Krawall in der "Elblounge"Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 07.05.2020: Viel Krawall in der "Elblounge"

44 Min.Folge vom 07.05.2020Ab 6

Der Weg in die Marschländer Elblounge führt in den Südosten der Hansestadt. Arne Meyer (48) ist hier der Chef im Ring und möchte mit einer Mischung aus deutscher und mediterraner Küche punkten. Kann Arne mit seinem Konzept und der schönen Atmosphäre mit Elbblick für einen unverwechselbaren Abend sorgen?

Alle verfügbaren Folgen