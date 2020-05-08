Fischliebhabern geht in der "Inselklause" das Herz aufJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 08.05.2020: Fischliebhabern geht in der "Inselklause" das Herz auf
44 Min.Folge vom 08.05.2020Ab 6
Das große Wochenfinale steigt heute in der Inselklause direkt am Elbufer. Andreas Koenecke (55), "Köni" genannt, ist ein Gastronom mit einer großen Prise Humor im Gepäck. Er gibt für eine fabelhafte Performance seines Teams alles. Köni möchte mit deutschen und internationalen Speisen punkten. Reicht es für den goldenen Teller?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen