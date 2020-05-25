Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Lenggrieser Bergcamping" legt viel Wert auf Hygiene

Kabel Eins
Folge vom 25.05.2020
"Lenggrieser Bergcamping" legt viel Wert auf Hygiene

"Lenggrieser Bergcamping" legt viel Wert auf HygieneJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 25.05.2020: "Lenggrieser Bergcamping" legt viel Wert auf Hygiene

44 Min.Folge vom 25.05.2020Ab 6

Beginn der Camping Woche! Gastgeber Hans Probst (44) macht den Auftakt und lädt neben seinen Mitstreitern auch Profi-Koch Mike Süsser ins beschauliche Bergcamping nach Lenggries ein. Zusätzlich zum gastronomischen Angebot muss er hier auch mit seiner Anlage und den Freizeitaktivitäten punkten.

