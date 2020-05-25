"Lenggrieser Bergcamping" legt viel Wert auf HygieneJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 25.05.2020: "Lenggrieser Bergcamping" legt viel Wert auf Hygiene
Folge vom 25.05.2020
Beginn der Camping Woche! Gastgeber Hans Probst (44) macht den Auftakt und lädt neben seinen Mitstreitern auch Profi-Koch Mike Süsser ins beschauliche Bergcamping nach Lenggries ein. Zusätzlich zum gastronomischen Angebot muss er hier auch mit seiner Anlage und den Freizeitaktivitäten punkten.
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
6
Copyrights:© Kabel Eins