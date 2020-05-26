Natur Pur im "Camping Kesselberg"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 26.05.2020: Natur Pur im "Camping Kesselberg"
44 Min.Folge vom 26.05.2020Ab 6
Alois Perkmann (61) begrüßt Mike Süsser und die Kollegen am zweiten Tag im "Camping Kesselberg" direkt am Kochelsee. Er setzt auf ein traditionelles Konzept und klassische Ausstattung. In der Küche legt er selbst Hand an. Reicht das, um seine Mitstreiter und den Profi-Koch zu überzeugen?
