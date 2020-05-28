Zum Inhalt springenBarrierefrei
Von Action bis Wellness im "Tirol Camp"

Kabel EinsFolge vom 28.05.2020
Folge vom 28.05.2020: Von Action bis Wellness im "Tirol Camp"

44 Min.Folge vom 28.05.2020Ab 6

Weiter geht's in Tirol! In Sichtweite zur Skipiste lädt Jenny Klausner (30) ins "Tirol Camp" nach Fieberbrunn ein. Die sympathische Powerfrau bietet leidenschaftlichen Skifahrern eine hochmoderne Anlage mit Après-Ski Flair. Hier bleiben keine Wünsche offen! Doch gilt das auch für Mike Süsser und die Mitstreiter?

