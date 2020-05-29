Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 29.05.2020: Luxuscamping im "Camping-Resort Allweglehen"

44 Min.

Zurück in Deutschland erwartet Thomas Fendt (48) Mike Süsser und die Kollegen zum Abschluss der Woche im "Camping-Resort Allweglehen" in Berchtesgaden. Inmitten einer malerischen Bergkulisse setzt der bodenständige Bayer vor allem auf Herzlichkeit, Authentizität und Nachhaltigkeit. Kann er damit auch Mike Süsser und die Kontrahenten beeindrucken?

