Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Gasthaus Weingarten", Rimsting
44 Min.Ab 6
Mit dieser Aussicht hat Tobias Hartmann (39) eigentlich schon gewonnen! Mit Blick auf den Chiemsee und die Alpen betreibt Tobi mit seiner Frau Diana ein Ausflugslokal im bayrischen Rimsting. Er im Service, sie in der Küche. Anders als typisch. Beide kommen aus der gehobenen Gastronomie und frischen nicht nur die Traditionsküche sondern auch die Runde auf.
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
