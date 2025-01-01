Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
"Kymata", München
44 Min.Ab 6
Jetzt wird es modern griechisch! Seit 2011 gibt es Dimitris moderne Taverne ganz in der Nähe des Münchner Schlosses Nymphenburg. Eine tolle Lage, die durchaus hohe Ansprüche wecken könnte. Kein Problem für Dimitri und seine Mannschaft. Nun gilt es, Mike Süsser und die Kollegen zu begeistern. Sein motiviertes Team und er geben alles für den Goldenen Teller.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins