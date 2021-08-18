Vereinsheimküche 2.0 im "The Serve"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 18.08.2021: Vereinsheimküche 2.0 im "The Serve"
44 Min.Folge vom 18.08.2021Ab 6
Die gebürtige Amerikanerin Leslie hat ihr Lokal direkt an einem Tennisclub. Wer jetzt nur schlichte Currywurst und Pommes erwartet, täuscht sich: Hier gibt es Vereinsheimküche 2.0, denn alles wird frisch gemacht und genau damit möchte die lebensfrohe 53-jährige Leslie natürlich beeindrucken. Ob ihr das auch gelingt?
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen