Wochenfinale mit mittelalterlichem Ambiente im "Nassauer Keller"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 17.12.2021: Wochenfinale mit mittelalterlichem Ambiente im "Nassauer Keller"
44 Min.Folge vom 17.12.2021Ab 6
Das Wochenfinale wird unterhalb von Nürnbergs Straßen im "Nassauer Keller" ausgetragen, wo Nico seit 2007 im mittelalterlichen Ambiente traditionell fränkische Küche über den Pass gibt. Glühwein und genussvolle Gaumenfreuden sollen die Konkurrenz in besinnliche Stimmung versetzen. Ob der Weihnachtskranz schon bald durch den Goldenen Teller ersetzt wird?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-15, Season 15-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 14-15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen