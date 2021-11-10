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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Liefert das "Remos" mit italienischem Fast Casual Dining auch ab?

Kabel EinsFolge vom 10.11.2021
Liefert das "Remos" mit italienischem Fast Casual Dining auch ab?

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Folge vom 10.11.2021: Liefert das "Remos" mit italienischem Fast Casual Dining auch ab?

44 Min.Folge vom 10.11.2021Ab 6

Wochenmitte des "Lieferdienst Spezials" in Köln: Im beliebten Belgischen Viertel sind Zona und ihr "Remos" Zuhause und haben sich ein italienisches Fast Casual Dining-Konzept auf die Fahne geschrieben. Urban und lebendig geht es hier zu, doch funktionieren Zonas Pizza, Pasta und Co. auch in den eigenen vier Wänden? Die attraktive 29-Jährige hat ein klares Ziel: die volle Punktzahl!

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