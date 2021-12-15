Im Restaurant "Zum Eberhardt" werden Träume wahrJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 15.12.2021: Im Restaurant "Zum Eberhardt" werden Träume wahr
44 Min.Folge vom 15.12.2021Ab 6
Zum Bergfest versammelt sich die Gastronomenriege in Lichtenau im Familienbetrieb "Zum Eberhardt". Gastgeberin Nadine bietet hier klassisch fränkische Küche und weihnachtliches Flair, soweit das Auge reicht. Auch für festliche Musik ist gesorgt - da kann doch nur der Goldene Teller winken! Oder sehen das die Mitstreiter anders?
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-15, Season 15-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen