Show oder Profiküche in der " Meisenklause"?Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 11.11.2021: Show oder Profiküche in der " Meisenklause"?
44 Min.Folge vom 11.11.2021Ab 6
Im Stadtteil Vogelsang ist der "flotte Sizilianer" Maurizio mit seiner "Meisenklause" beheimatet und Spezialist für deftige deutsche Gerichte und knusprige Pizza. Profikoch Mike Süsser und die vier Mitbewerber testen Maurizios Lieferqualitäten, die dem sympathischen Kölner Urgestein den hart umkämpften Wochensieg einbringen sollen.
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen