Kann das "Balikçi-Fischhaus" mit frischem Fisch punkten?Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 20.08.2021: Kann das "Balikçi-Fischhaus" mit frischem Fisch punkten?
44 Min.Folge vom 20.08.2021Ab 6
Der letzte Tag bricht für Mike Süsser in Essen an. Es geht zu Gastgeber Ferhat und sein gemütliches "Balikçi-Fischhaus". Hier möchte er mit Gastfreundschaft und bester Qualität den Abschluss der Woche unvergesslich machen. Der Star ist hier definitiv das Produkt. Ring frei für das große Wochenfinale!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen