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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Mitreißende mediterrane Küche im "MUSKAT" in Mönchengladbach

Kabel EinsFolge vom 30.08.2021
Mitreißende mediterrane Küche im "MUSKAT" in Mönchengladbach

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Folge vom 30.08.2021: Mitreißende mediterrane Küche im "MUSKAT" in Mönchengladbach

44 Min.Folge vom 30.08.2021Ab 6

Wochenauftakt in Mönchengladbach! Profikoch Mike Süsser besucht Dimitrios in seinem Restaurant "MUSKAT". Hier gibt es mediterrane Küche im schicken Ambiente, mit dem der gebürtige Düsseldorfer ordentlich vorlegen will. Sein junger, ambitionierter Koch Massie unterstützt ihn dabei tatkräftig.

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