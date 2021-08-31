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Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Überzeugen Peters neu interpretierte Klassiker im "Liedberger Landgasthaus"?

Kabel EinsFolge vom 31.08.2021
Überzeugen Peters neu interpretierte Klassiker im "Liedberger Landgasthaus"?

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Folge vom 31.08.2021: Überzeugen Peters neu interpretierte Klassiker im "Liedberger Landgasthaus"?

44 Min.Folge vom 31.08.2021Ab 6

Peter ist ein Urgestein der deutschen Gastronomieszene und eine echte Küchen-Koryphäe im Mönchengladbacher Raum! Mit einigen Jahrzehnten Erfahrung und seinem gemütlichen "Liedberger Landgasthaus" möchte der 62-Jährige dem TV-Koch Mike Süsser zeigen, was ihm Regionalität und Nachhaltigkeit wirklich bedeuten. Volle zehn Punkte sind Peters klares Ziel!

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