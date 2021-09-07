Im "CHEF KOCHT" wird wie bei Oma zu Hause gekochtJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 07.09.2021: Im "CHEF KOCHT" wird wie bei Oma zu Hause gekocht
44 Min.Folge vom 07.09.2021Ab 6
An Tag zwei des Saarländer Wettstreits geht es zu David in sein Lokal mit dem verheißungsvollen Namen "CHEF KOCHT"! Der lebensfrohe Gastgeber und Selfmade-Koch vereint Restaurant, Kochschule und Lebensmittelladen und bietet alles an, was regional ist und Spaß macht. Kein alltägliches Konzept, das die Mitstreiter und Mike Süsser genau unter die Lupe nehmen werden.
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Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-15, Season 15-20: Kabel Eins & © Season 12, Season 15: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen